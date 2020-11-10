Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı kaldı! Ocak ayında ayrılacak

Sezon başından bu yana süre alamayan Nabil Dirar için Fenerbahçe kararını verdi. Erol Bulut'un düşünmediği Faslı oyuncu kadro dışı bırakılırken, ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile ilgili resmi açıklama yapılmasa da bir kez daha kadro dışında kaldı.

Koronavirüsü atlatan Nabil Dirar, buna rağmen takıma katılmadı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Samandıra'da A takımdan ayrı tek başına çalışmalarını sürdürüyor.

OCAK AYINA KADAR BİREYSEL ÇALIŞACAK

Erol Bulut, Dirar'ı takımda görmek istemiyor. Bu nedenle deneyimli futbolcu ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak.

Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde Nabil Dirar'a kulüp bularak yolları ayırmaya çalışacak.

(Fanatik)