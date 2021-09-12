Fenerbahçe'de Muhammed-Rossi uyumu sarı-lacivertlileri mest etti: Aynı mahallede büyümüş gibiler - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de Muhammed-Rossi uyumu sarı-lacivertlileri mest etti: Aynı mahallede büyümüş gibiler

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Muhammed-Rossi uyumu sarı-lacivertlileri mest etti: Aynı mahallede büyümüş gibiler

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler etkili bir oyun ortaya koyarken, ilk kez sol kanatta birlikte oynayan Muhammed ile Rossi'nin uyumu dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada iki futbolcu için, "Aynı mahallede büyümüş gibiler" yorumu yaptı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Sivasspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Diego Rossi ve Mergim Berisha maça ilk 11'de başladı. Rossi'nin sol kanatta Muhammed Gümüşkaya'yla olan uyumu ise sarı-lacivertlileri mest etti.

TARAFTARLARI MEST ETTİLER

Sosyal medyadan Fenerbahçe'yle ilk maçına çıkan Diego Rossi'ye övgü yağdıran taraftarlar, Uruguaylı futbolcunun aynı kanatta görev yaptığı Muhammed Gümüşkaya'yla uyumuna da dikkat çekti.

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Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Fenerbahçe'de Muhammed-Rossi uyumu sarı-lacivertlileri mest etti: Aynı mahallede büyümüş gibiler - Haberler Spor
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