Fenerbahçe'de Muhammed-Rossi uyumu sarı-lacivertlileri mest etti: Aynı mahallede büyümüş gibiler
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler etkili bir oyun ortaya koyarken, ilk kez sol kanatta birlikte oynayan Muhammed ile Rossi'nin uyumu dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada iki futbolcu için, "Aynı mahallede büyümüş gibiler" yorumu yaptı.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Sivasspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Diego Rossi ve Mergim Berisha maça ilk 11'de başladı. Rossi'nin sol kanatta Muhammed Gümüşkaya'yla olan uyumu ise sarı-lacivertlileri mest etti.
TARAFTARLARI MEST ETTİLER
Sosyal medyadan Fenerbahçe'yle ilk maçına çıkan Diego Rossi'ye övgü yağdıran taraftarlar, Uruguaylı futbolcunun aynı kanatta görev yaptığı Muhammed Gümüşkaya'yla uyumuna da dikkat çekti.
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