Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sırrı ortaya çıktı! İzin yapmayıp ekstra çalışıyor
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sırrı ortaya çıktı! İzin yapmayıp ekstra çalışıyor

11.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:19

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe adına sezonun en dikkat çeken transferlerinden biriydi. İlk 8 hafta yalnızca 98 dakika forma giydi. Ancak o pes etmedi. Ağır eleştirilere rağmen haftada iki gün özel çalışmalar yapan milli futbolcu, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yönlendirmelerini dinleyerek formayı kapmayı başardı.

Sezon başında en çok konuşulan transferlerin başında Mert Hakan Yandaş geliyordu. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı MHY, alternatif isimler arasında yer aldığı kadronun ilk 11'ine girmeyi başardı.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında yalnızca 98 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, ağır eleştiriler aldığı süreçte formayı kapmak için adeta savaştı. İzin günlerini de Samandıra'da geçiren yıldız futbolcu, bireysel olarak çalışmalarına devam etti.

İZİNSİZ ÇALIŞIYOR

Çubuklu'nun vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedefleyen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe teknik kadrosunda yer alan bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız eşliğinde haftada iki gün özel olarak çalışıyor.

EVİNDEN ÇOK SAMANDIRA'DA

Yıldız ile uyguladığı programda özellikle kondisyonunu yüksek tutmayı planlayan Mert, takım idmanlarının ardından da sahayı terk etmiyor. Her antrenmandan sonra en az yarım saat şut çalışması gerçekleştiren genç futbolcu, evinden çok Samandıra'da vakit geçiriyor.

İDOLÜNÜ DİNLİYOR

Mert Hakan Yandaş, her fırsatta idolünün yıllarca üst düzey futbol oynayan ve Fenerbahçe'de sportif direktör görevini yürüten Emre Belözoğlu olduğunu söylüyor. Mert Hakan Yandaş, tecrübelerinden faydalanmaya çalıştığı Belözoğlu'ndan yapması gerekenler konusunda da sürekli fikir alıyor.

(Fotomaç)

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sırrı ortaya çıktı! İzin yapmayıp ekstra çalışıyor
Haber Yorumları (5)
HIMM: BİR MAÇ OYNADI DİYE HABER YAPIN BİR TARAFLARI OYNAR ŞİMDİ VE HÜSRAN
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ASALET: Çalışman güzelama idoilinyanlış aykut oğuz gibi olmayaçalış
Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
RUMENYALI: Emre diğer saydıklarından futbol ve karekter olarak aşağıda değil . Ayrıca kariyer olarak öndedir. boş asalet hiç bir şeydir
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500
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