Fenerbahçe'de korkutan tablo! Kim Min Jae ve Mesut Özil'in durumu belli oldu
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Sarı-Lacivertliler'de 5 yıldız futbolcu sakatlık kurbanı. Gustavo, Novak, Mesut, İrfan Can ve Kim Min Jae'nin tedavilerinin sürdüğü açıklandı. Yıldız futbolcuların sakatlıkları ve tedavi süreçleriyle ilgili detaylı bilgi paylaşıldı.
Fenerbahçe'de yıldız futbolcuların sakatlığı can sıkıyor. Sol bek Novak, defansın garantisi Kim Min Jae'nin sakatlığı teknik direktör İsmail Kartal'ın elini kolunu bağladı.
ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR
Kartal, Mesut ve İrfan'ın yokluğunda hücum hattında başka çözümler üretmeye çalışıyor. Ancak son maçlardaki yaratıcılık sorunu çok fazla hissediliyor.
GUSTAVO DÖNÜYOR
Gustavo oynayabilecek seviyeye yaklaştı. Öte yandan Serdar Aziz de antrenmanda takımla çalıştı. Dün akşam Slavia Prag maçında oynanan Kim Min Jae'nin durumu hakkında da açıklama yapıldı.
İşte Fenerbahçe'de sakatların durumu
- Luiz Gustavo : Arka üst adalesinde yırtık nedeniyle bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
- Filip Novak: Arka üst adalesinde yırtık nedeniyle bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
- Mesut Özil : Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.
- İrfan Can Kahveci : Omuz Kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.
- Kim Min Jae: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor.