Fenerbahçe'de korkutan tablo! Kim Min Jae ve Mesut Özil'in durumu belli oldu

Fenerbahçe'de yıldız futbolcuların sakatlığı can sıkıyor. Sol bek Novak, defansın garantisi Kim Min Jae'nin sakatlığı teknik direktör İsmail Kartal'ın elini kolunu bağladı.

ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR

Kartal, Mesut ve İrfan'ın yokluğunda hücum hattında başka çözümler üretmeye çalışıyor. Ancak son maçlardaki yaratıcılık sorunu çok fazla hissediliyor.

GUSTAVO DÖNÜYOR

Gustavo oynayabilecek seviyeye yaklaştı. Öte yandan Serdar Aziz de antrenmanda takımla çalıştı. Dün akşam Slavia Prag maçında oynanan Kim Min Jae'nin durumu hakkında da açıklama yapıldı.

İşte Fenerbahçe'de sakatların durumu

Luiz Gustavo : Arka üst adalesinde yırtık nedeniyle bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Arka üst adalesinde yırtık nedeniyle bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Filip Novak: Arka üst adalesinde yırtık nedeniyle bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Arka üst adalesinde yırtık nedeniyle bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Mesut Özil : Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.

Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor. İrfan Can Kahveci : Omuz Kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.

Omuz Kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor. Kim Min Jae: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor.

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