Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılması an meselesi olan Caner, Galatasaray'a tavsiye edildi. Fatih Terim'in ilk etapta bu transfere olumsuz yaklaştığı belirtildi. Ancak Caner Erkin ve Galatasaray flörletleşmesi bitmiş değil.

Caner Erkin, kadro dışı bırakılma kararının ardından kulüp arayışına başladı. Sportsdigitale'in iddiasına göre; Caner, Galatasaray'a tavsiye edildi. Ancak Fatih Terim, ilk etapta bunu olumlu karşılamadı ama transfer tamamen de kapatılmadı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin, Galatasaray'la flörtleşiyor

SOL BEK AKSIYOR

Galatasaray'da Patrick van Aanholt dışındaki sol bekler güven vermiyor. Ömer Bayram, seyirciler tarafından daha sezon başında çokça ıslıklandı. Caner'in Aanholt'un yedeği olma ihtimali var.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin, Galatasaray'la flörtleşiyor

"FENERBAHÇELİLİK BAŞKA"

Fenerbahçe'nin seçiminde, "Ben çocukluktan beri Fenerbahçeliyim. Galatasaray'da da oynadım ama bu duygu çok başka. Sünnet videomu paylaşacağım hatta" sözlerini kullanan Caner'in olası transferde nasıl davranacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor
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Ömer Özarslan
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