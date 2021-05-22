Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak
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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yaprak dökümü başlıyor. Sözleşmeleri sona eren Papiss Cisse ve Harun Tekin ile sözleşme yenilemeyecek olan Sarı-Lacivertliler'de mukavelesi devam eden isimler arasında ise ilk ayrılan Luiz Gustavo olacak.

Emre Belözoğlu'nun oyun sistemine uymayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncunun yönetimle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi. Sambacının en ciddi talibi ise ülkesinin takımlarından Flamengo.

TARAFTAR ÜZÜLECEK

Geldiği günden bu yana göstermiş olduğu performansla taraftarın gönlünü fetheden Brezilyalı futbolcunun ayrılma fikri Fenerbahçelileri üzecek gibi.

İKİ SEZONDUR TOP KOŞTURUYOR

Sergilediği performansla taraftarların gönlüne taht kuran Brezilyalı oyuncu iki sezon önce Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, Hatay maçında yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını sergileyememişti.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak
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