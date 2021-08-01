Fenerbahçe'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevine son verildi

Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevleri son buldu. Başkan Koç ile görüşen Ballı'nın, kulüp için çalışmaya devam edeceği belirtildi. Bu ayrılığın Aziz Yıldırım'ın sözleriyle ilgisi olup olmadığı merak ediliyor.