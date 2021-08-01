Fenerbahçe'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevine son verildi
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Fenerbahçe'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevine son verildi

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Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevleri son buldu. Başkan Koç ile görüşen Ballı'nın, kulüp için çalışmaya devam edeceği belirtildi. Bu ayrılığın Aziz Yıldırım'ın sözleriyle ilgisi olup olmadığı merak ediliyor.

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevleri son buldu. Sabah'ın haberine göre; Başkan Ali Koç ile görüşen Volkan Ballı, Fenerbahçe'de kulüp içinde bulunmaya devam edecek.

Fenerbahçe'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevilerine son verildi

"İKİNİZİ BİRDEN GÖNDERİRİM"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Volkan Ballı hakkında çok sert açıklamalar yapmış ve Ali Koç'u uyarmıştı. Yıldırım, "Volkan Ballı 3 Temmuz'da kulübün karşısında duran birisiydi. Onu oradan almazsan ikinizi birden kulüpten gönderirim" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevilerine son verildi

"KULÜPTE DEVAM EDECEĞİM"

Volkan Ballı'dan, "Şu an izindeyim. İzin dönüşü Samandıra'daki görevimi yapmayacağım ama kulüp tarafından, daha sonra çizgisi belirlenecek bir görevde yer alacağım. Görevime son verildiği doğru değil" açıklaması geldi.

Fenerbahçe'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevine son verildi
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