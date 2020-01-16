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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

16.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:49
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.


Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasın ardından dar alanda çift kale maçla sürdürdüğü idmanı bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak 'e gidecek.


Kaynak: Hürriyet

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