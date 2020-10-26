Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi 28 Ekim Çarşamba günü belli olacak

Fenerbahçe, uzun süredir merakla beklenen açıklamayı yaptı. Sarı-lacivertliler, sportif direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu'nun resmi imzasını 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek imza töreniyle beraber kamuoyu ile paylaşacak.

Fenerbahçe Kulübünde Emre Belözoğlu'nun yeni görevi, 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

AYNI GÜN EROL BULUT DA KONUŞACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut'un katılımıyla 28 Ekim Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantının saat 14.00'te, Erol Bulut'un basın toplantısının ise saat 16.00'da Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan