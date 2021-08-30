Fenerbahçe'de Edinson Cavani bombası! Ali Koç süreci bizzat takip ediyor
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Fenerbahçe'de Edinson Cavani bombası! Ali Koç süreci bizzat takip ediyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle Manchester United defterinin kapanmasına kesin gözüyle bakılan Edinson Cavani için Fenerbahçe devreye girdi. Süreci Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat takip ediyor.

Avrupa Ligi için 2 Eylül'de UEFA'ya kadro listesini verecek olan Fenerbahçe , transferlerin önemli bir bölümünü o güne kadar yetiştirmek istiyor. En çok merak edilen konu ise forvete kimin geleceği... Pek çok isimle görüşen Sarı-Lacivertliler'de, gündeme giren son aday bomba etkisi yarattı.

ALİ KOÇ BEKLEMEDE

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin, Cristiano Ronaldo transferi sonrası Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Edinson Cavani için devreye girdiği iddia edildi. Avrupa'da transfer dönemi, yarın itibarıyla sona eriyor. Bizde ise 8 Eylül'e kadar devam ediyor. Bu kısa sürede eğer Uruguaylı yıldız başka bir takımla anlaşmazsa Başkan Ali Koç düğmeye basacak.

FORMASI RONALDO'YA VERİLDİ

Giydiği 7 numaralı formayı Ronaldo'ya vermesi istenen Cavani, bu teklifi kabul etmişti. Ancak yaşanan son gelişmelerden rahatsızlık duyan Cavani'nin, İngiliz devinden ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kontratının bitmesine 1 sene kalan Cavani'nin, maliyeti nedeniyle bonservis istenmeden gönderilmesi gündemde.

Fenerbahçe'de Edinson Cavani bombası! Ali Koç süreci bizzat takip ediyor
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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