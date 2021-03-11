Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi ve antrenmanlara başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi ve antrenmanlara başladı

11.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:17

Fenerbahçe'de 3 maçtır kadro dışı olan Caner Erkin'le ilgili nihai karar verildi. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Caner Erkin affedildi ve bugünkü idmanda yer aldı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin takıma geri döndü.

Göztepe maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Erol Bulut'tan özür dilemişti.

Takımdan ayrı çalışan tecrübeli futbolcu için yönetimden karar geldi ve yönetim, Caner Erkin'i affetti.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRMİŞTİ

Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarının kadrosunda yer almayan milli futbolcu için Emre Belözoğlu'nundevreye girdiği, Konya maçı sonrası tecrübeli sol bekin yeniden takımla birlikte antrenman yapmasına yönelik karar çıkmıştı ancak yıldız oyuncunun, Gençlerbirliği karşısında kadroya alınıp alınmayacağına yine Erol Bulut karar verecek.

Bundan sonraki süreçte de hem yönetimin hem de teknik ekibin, disiplini elde tutmak adına olası benzer hareketlerde aynı tavrı sergileyecekleri belirtildi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi ve antrenmanlara başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Şevket Çoruh Pelin Öztekin
Spor Mustafa Er Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi ve antrenmanlara başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:19:09. #1.14#
title