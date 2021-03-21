Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

21.03.2021 22:40 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:54

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu maçın hemen ardından resmi sitesinden bir açıklama yaparak bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Maç kadrosunda yer almayan futbolcu için Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, maçın ardından yaptığı açıklamada bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Derbinin 21 kişilik maç kadrosunda bulunmayan futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı belirtildi.

21 KİŞİLİK MAÇ KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu için yapılan açıklama şöyle:

"Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır."

Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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