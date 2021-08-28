Fenerbahçe'de Altay maçı kamp kadrosu belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de Altay maçı kamp kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vitor Pereira, kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Min-jae Kim, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih Bostan, Enner Valencia, Mbwana Samatta.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Fenerbahçe, kovulan Erol Bulut'un yaptığı transferlerle şimdilerde şaha kalktı
Fenerbahçe, kovulan Erol Bulut'un yaptığı transferlerle şimdilerde şaha kalktı
Dizi oyuncusu Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını alıp oğlunun ismini verdi
Dizi oyuncusu Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını alıp oğlunun ismini verdi
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını deplasmanda, Galatasaray evinde oynayacak
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını deplasmanda, Galatasaray evinde oynayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe'de Altay maçı kamp kadrosu belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 20:02:36. #1.16#

title