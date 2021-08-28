Fenerbahçe'de Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vitor Pereira, kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Min-jae Kim, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih Bostan, Enner Valencia, Mbwana Samatta.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul