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Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Beşiktaş pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Beşiktaş pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıktan dönen kaleci Altay Bayındır çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertlilerde derbi hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan kaleci Altay Bayındır saha çalışmalarına kademeli olarak başladı. Gribal enfeksiyonu bulunan Marcel Tisserand ise antrenmanda yer almadı. Ferdi Kadıoğlu ise günü tedavi ile geçirdi. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci!

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