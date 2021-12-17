Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Beşiktaş pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıktan dönen kaleci Altay Bayındır çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertlilerde derbi hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan kaleci Altay Bayındır saha çalışmalarına kademeli olarak başladı. Gribal enfeksiyonu bulunan Marcel Tisserand ise antrenmanda yer almadı. Ferdi Kadıoğlu ise günü tedavi ile geçirdi. - İSTANBUL