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Fenerbahçe'de Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Afyonspor maçı hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turunda Afjet Afyonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turunda Afjet Afyonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde forma giyen futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Arka üst adale yapışma yerinde tendinit bulguları tespit edilen Luiz Gustavo günü tedavi programları ile geçirirken; sağ elinde kırık bulunan Serdar Aziz sahada bireysel antrenman yaptı. Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha'nın tedavileri devam ederken, Altay Bayındır ise bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


Fenerbahçe'de Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

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