Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Cagliari maçı şifresiz mi?

07.08.2019 08:56

Fenerbahçe, bu akşam kendi sahasında Cagliari Calcio takımını ağırlayacak. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, taraftarları ile Şükrü Saraçoğlu'nda buluşacak. Önce Düzce Topuk Yaylası, sonrasında Avusturya'da kampa giren Fenerbahçe, 6 hazırlık maçı yapmış ve 2 galibiyet, bir beraberlik, üç mağlubiyet almıştı. Maçı internetten, TV'den maçı yayınlayacak kanalı araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

72 günün ardından Fenerbahçe, kendi sahasında taraftarları ile buluşuyor. Fenerbahçe ile Cagliari Calcio maçı, 7 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç, Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Fenerbahçe 2-0 Boluspor

Fenerbahçe 2-0 Bursaspor

Fenerbahçe 1-1 VfL Wolfsburg

Fenerbahçe 1-2 Hertha Berlin

Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe

Real Madrid 5-3 Fenerbahçe