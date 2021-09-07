Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo için teklif yapıldı
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo için teklif yapıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Fenerbahçe, İspanyol devi Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koyan 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız Marcelo için kulübüne ve menajerine teklifte bulundu. Real Madrid yönetiminin Sarı-lacivertli ekibin teklifini değerlendirmeye aldığı ve en kısa sürede dönüş yapacağı öğrenildi.

Yaz transfer sezonunun son günlerini çok hareketli geçiren Fenerbahçe sol bek transferi için de ciddi bir mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, sol bek transferi için mesai harcarken gelen bir haber camia içinde büyük bir heyecana neden oldu. Bu heyecanın nedeni ise Brezilyalı yaldız Marcelo oldu.

FENER HER KOLDAN TEMASTA

Sarı-Lacivertli kurmaylar Real Madrid'den ayrılması gündeme gelen 33 yaşındaki Marcelo için İspanyol kulübüne ve oyuncunun menajerine teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo için teklif yapıldı

EN KISA SÜREDE CEVAP GELECEK

Real Madrid yönetiminin Fenerbahçe'nin bu teklifini değerlendirmeye aldığı ve en kısa sürede dönüş yapacakları öğrenildi. Akşam gazetesinin haberine göre olumlu cevap gelirse transfer sezonu bir dünya starı ile tamamlanacak.

BAŞKA OYUNCULARLA DA GÖRÜŞÜLÜYOR

Fenerbahçe yönetimi daha önce temas kurduğu sol bek adaylarıyla olan temaslarını da devam ediyor. Bugün ya da yarın Fenerbahçe'nin yeni sol beki kesinlik kazanmış olacak.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo için teklif yapıldı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo için teklif yapıldı - Haberler Spor
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