Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Beşiktaş maçı kadrosu!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı. İşte, Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Beşiktaş maçı kadrosu!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Nisan Pazar günü derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istatistikleri dikkati çekiyor. Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Beşiktaş maçı kadrosu!
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞMAÇ DETAYLARI
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Nisan Pazar günü derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istatistikleri dikkati çekiyor.
Ev sahibi Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 31 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 75 puan topladı.
Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, özellikle sezonun ikinci yarısındaki golcü kimliğiyle öne çıkıyor.
Ligin ilk yarısında çıktığı 18 maçta rakip fileleri 45 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 2,5 gol ortalaması yakaladı.
Sezonun ikinci yarısında golcü oyuncuların performansları yükselirken, 13 maçta 35 kez gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, 2,69 gol ortalamasına ulaştı.
Ligdeki maçların ilk yarılarında rakip filelere 34 gol gönderen Fenerbahçe, karşılaşmaların ikinci devrelerinde ise 46 kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'deki 31 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 52 puan toplayan Beşiktaş ise ligde dördüncü sırada bulunuyor.
Bu maçlarda 48 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 32 gol gördü.
Ligdeki maçların ilk yarılarında rakip filelere 26 gol gönderen Beşiktaş, ikinci yarılarda ise 22 kez gol sevinci yaşadı.
Sezonun ilk yarısında 18 maçta 28 golle maç başına 1,55 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında çıktığı 13 maçta 20 gol sevinci yaşarken gol ortalaması da 1,53 oldu.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ!
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred Santos, Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Edin Dzeko.
Beşiktaş : Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Hadziahmetovic, Gedson, Rashica, Rafa Sila, Mustafa, Immobile.