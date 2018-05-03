Mete Kalkavan Fenerbahçe-Beşiktaş Maçını İptal Etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'kaldığı yerden devam' kararı aldığı Fenerbahçe - Beşiktaş maçına siyah-beyazlılar çıkmadı. Hakem Mete Kalkavan bir kez daha tatil kararı verdi.

Beşiktaş, federasyonun aldığı karara rağmen daha önce maçı çıkmayacağını açıkladı ve bugün de Kadıköy'deki maça gelmeyerek bu kararının arkasında olduğunu gösterdi. Siyah-beyazlıların maça gelmesinin ardından, 20:30'deki başlama saatinden sonra 15 dakika bekleyen Mete Kalkavan derbi için iptal kararı verdi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Mete Kalkavan'ın tatil kararının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kararını verecek. TFF talimatlara göre Beşiktaş'ı hükmen yenik sayacak ve siyah-beyazlılar yine talimatlara göre gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamayacak.

İŞTE FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ YAŞANANLAR:

20.30: Ve artık maç saati geldi. Hakemlerin resmi kararı bekleniyor.

20.20: İlk maçta olaylar esnasında yaşananları muz yiyerek takip eden Hasan Ali Kaldırım'dan 'muz' paylaşımı!

20:13 Aykut Kocaman: Tur yeşil sahada oynanarak sonlanmalıydı. Basın toplantısında bunları söyledim. Finale gidecek takım sahadan çıkmalıydı, olmadı. Yapacak bir şey yok. Bu beni mutlu etmedi. Turu bu şekilde geçmenin benim açımdan sevindirici hiçbir tarafı yok. Bu şekilde turu geçmek yerine oynayarak elenmeyi tercih ederdim.

19:36 Fenerbahçe esame listesini bildirdi: Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado. Fenerbahçe 11'inde sakatlığı bulunan Dirar yerine zorunlu olarak İsmail Köybaşı yer aldı.

19:27 Aykut Kocaman, sahaya çıktı.

19:13 Beşiktaş'ta akşam antrenmanı sona erdi, futbolcuların bir bölümü tesislerden çıkış yaptı.

19:04 Fenerbahçe takım otobüsü Fenerbahçe Ülker Stadı'na ulaştı.

18: 46 Kadıköy'de hakemler zemin kontrolü için sahaya çıktı.

18:40 Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Tesisleri'nden ayrıldı ve Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.

10:00 Olaylı derbi sonrası TFF'nin kaldığı yerden tamamlanması kararı verdiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş, maç sabahı yapılan eşgüdüm toplantısına temsilci göndermedi.

Sabah saat 10:00'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşılaşmanın temsilcileri Berk Özbek, Selim Arıcı, Cengiz Akar ve Ercan Okur, maçın 4. hakemi Suat Arslanboğa ve Fenerbahçe İdari menajeri Hasan Çetinkaya, eşgüdüm toplantısı için bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü'nden bu toplantıya katılan olmadı. Karşılaşmanın temsilcileri, 15 dakika bekledikten sonra toplantıyı sonlandırdılar.