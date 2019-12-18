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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

18.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:07
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek.


Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak hakemler açıklandı. 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasında Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı duyuruldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak.


Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıkladığı haftanın hakemleri şu şekilde:


20 Aralık Cuma


20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus


21 Aralık Cumartesi


15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık


17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen


20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat


22 Aralık Pazar


14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya


16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan


19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır


23 Aralık Pazartesi


20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler


20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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