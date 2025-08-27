Fenerbahçe berabere kalırsa ne oluyor, maç uzuyor mu (Fenerbahçe – Benfica)?
Fenerbahçe ile Benfica arasında 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak rövanş mücadelesinde, sarı-lacivertliler galip gelmeleri halinde adını bir üst tura yazdıracak. İlk karşılaşma golsüz sonuçlandığı için, rövanşta 90 dakika beraberlikle biterse uzatma devrelerine geçilecek. Fenerbahçe'nin mağlubiyet alması durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, Fenerbahçe berabere kalırsa ne oluyor, maç uzuyor mu (Fenerbahçe – Benfica)?
İki ekip, bu maçla birlikte tarihlerindeki 8. resmi randevusuna çıkacak. Daha önce oynanan 7 karşılaşmada Benfica üç kez, Fenerbahçe ise iki kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe berabere kalırsa ne oluyor, maç uzuyor mu?
FENERBAHÇE BERABERE KALIRSA NE OLUR?
İlk karşılaşmayı 0-0'lık skorla tamamlayan Fenerbahçe, rövanşta kazanması halinde turu geçen taraf olacak. Mücadelenin normal süresi beraberlikle sonuçlanırsa, karşılaşma uzatma devrelerine taşınacak. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
BENFİCA İLE TARİHTEKİ 8. BULUŞMA
Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile 8. kez resmi bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Daha önceki 7 randevuda Benfica üç galibiyet elde ederken, Fenerbahçe iki kez sahadan üstün ayrıldı. İki maç ise eşitlikle tamamlandı.
BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu kritik rövanş mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak.