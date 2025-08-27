Fenerbahçe berabere kalırsa ne oluyor, maç uzuyor mu (Fenerbahçe – Benfica)?

İki ekip, bu maçla birlikte tarihlerindeki 8. resmi randevusuna çıkacak. Daha önce oynanan 7 karşılaşmada Benfica üç kez, Fenerbahçe ise iki kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe berabere kalırsa ne oluyor, maç uzuyor mu?

FENERBAHÇE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

İlk karşılaşmayı 0-0'lık skorla tamamlayan Fenerbahçe, rövanşta kazanması halinde turu geçen taraf olacak. Mücadelenin normal süresi beraberlikle sonuçlanırsa, karşılaşma uzatma devrelerine taşınacak. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

BENFİCA İLE TARİHTEKİ 8. BULUŞMA

Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile 8. kez resmi bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Daha önceki 7 randevuda Benfica üç galibiyet elde ederken, Fenerbahçe iki kez sahadan üstün ayrıldı. İki maç ise eşitlikle tamamlandı.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu kritik rövanş mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak.