Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman (muhtemel), hangi kanalda?

UEFA'nın belirlediği takvime göre, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları 20-21 Ağustos (ilk maç) ve 28-29 Ağustos (rövanş) tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe'nin Benfica ile karşılaşması halinde, muhtemel maç tarihleri bu haftalara denk gelecek. Peki, muhtemel Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman?

KURALAR BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda'nın güçlü ekibi Feyenoord'u geçerse play-off aşamasına yükselecek. "Devler Ligi"nde mücadele edecek takımların kuraları bugün çekildi.

PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİP BİLİNDİ

Sarı-lacivertliler, Feyenoord engelini aşarsa, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile Nice arasındaki eşleşmenin kazananıyla karşılaşacak.

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇ TARİHLERİ NE?

Fenerbahçe, Feyenoord ile 3. eleme turu ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos Salı günü Hollanda'da gerçekleşecek.

Tur atlayan takım, Fenerbahçe, Feyenoord'u elerse Benfica-Nice kazananıyla 19-20 Ağustos'ta Kadıköy'de ilk maça çıkacak. İkinci maç ise 26-27 Ağustos'ta rakibin sahasında oynanacak.