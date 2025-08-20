Fenerbahçeli taraftarlar kadar tüm futbolseverler tarafından da büyük bir ilgiyle bekleniyor. Yayın bilgileri ise resmi kaynaklar tarafından açıklandı. Taraftarlar "Fenerbahçe- Benfica maçı hangi kanalda?" sorusuna ek olarak maçın şifreli mi, ücretsiz mi yayınlanacağını da merak ediyor. UEFA maçlarının bazıları özel kanallarda yayınlanırken, bu karşılaşma TRT ekranlarında olacak. İşte detaylar...

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Benfica maçı, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI CANLI İZLE

Maçın TRT 1'de yayınlanacak olması, geniş kitlelerin karşılaşmayı ücretsiz izleyebilmesine olanak tanıyor. Özellikle Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki performansını takip etmek isteyen izleyiciler için bu detay büyük önem taşıyor.