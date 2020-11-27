Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Valencia maçı nerede oynanacak?

THY EuroLeague tüm hızıyla devam ediyor. THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde Valencia Basket'i konuk edecek. Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi gün? Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Valencia maçı nerede oynanacak?