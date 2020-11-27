Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Valencia maçı nerede oynanacak?
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Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Valencia maçı nerede oynanacak?

27.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:57
Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Valencia maçı nerede oynanacak?

THY EuroLeague tüm hızıyla devam ediyor. THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde Valencia Basket'i konuk edecek. Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi gün? Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Valencia maçı nerede oynanacak?

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde Valencia Basket'i konuk edecek. Müsabaka öncesi maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO VALENCIA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket arasındaki THY Euroleague maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS 3 CANLI İZLEME FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports 3 Digiturk 79, Kablo TV 234, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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FENERBAHÇE BEKO VALENCIA BASKETBOL MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe Beko-Valencia Basket Maçı 27 Kasım Cuma günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Valencia Basket Maçı 20:45'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO VALENCIA BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket arasındaki THY EuroleagueMaçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE'DE ALEX PEREZ ŞOKU

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Alex Perez'in sakatlandığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Yeni transferimiz Alex Perez, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk'un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir: Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez'in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz.

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