Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Damla Çakıroğlu evlendi! Obradovic şahitleri oldu

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı-lacivertli formayı gien voleybolcu Damla Çakıroğlu evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini yapan isimler arasında Fenerbahçe Beko'nun efsane başantrenörü Zeljko Obradovic'in de olması dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe camiası, Melih Mahmutoğlu ile Damla Çakıroğlu'nun nikah töreninde bir araya geldi. İkilinin nikah şahitliklerini Ali Koç, Zeljko Obradovic, Volkan Demirel, Eda Erdem Dündar ve Yağmur Erdaç yaptı.

ALİ KOÇ, EDA ERDEM VE VOLKAN DEMİREL DE ŞAHİTLER ARASINDAYDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu hayatını birleştirdi. Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini; Başkanımız Ali Y. Koç, efsanelerimizden Zeljko Obradovic, Volkan Demirel, kaptan Eda Erdem Dündar ve Yağmur Erdaç yaptı. Damla Çakıroğlu-Melih Mahmutoğlu çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.