Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdanovic, Melih'in düğününde coştu! "Hayatı tespih yapmışım" çalınca dans pistine atladı
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Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdanovic, Melih'in düğününde coştu! "Hayatı tespih yapmışım" çalınca dans pistine atladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı-lacivertli formayı gien voleybolcu Damla Çakıroğlu dünyaevine girdi. İkilinin düğününe yıldız isimler katılırken, sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic "Hayatı tespih yapmışım" şarkısında sergilediği çifte telli performansıyla geceye damga vurdu.

Fenerbahçe camiası, Melih Mahmutoğlu ile Damla Çakıroğlu'nun düğününde bir araya geldi. Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'i kazandığı efsan kadroda bulunan Bogdan Bogdonic'in dans pistindeki performansı renkli anlara sahne oldu.

DANS PİSTİNDE ŞOV YAPTI

"Hayatı tespih yapmışım" şarkısı eşliğinde dans eden Bogdan Boganovic'i, Fenerbahçe Beko'dan Ahmet Düverioğlu videoya çekti. Basketbolcunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük beğeniyle izlendi.

Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdanovic, Melih'in düğününde coştu! 'Hayatı tespih yapmışım' çalınca dans pistine atladı
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Ali Gülhan
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Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdanovic, Melih'in düğününde coştu! "Hayatı tespih yapmışım" çalınca dans pistine atladı - Haberler Spor
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