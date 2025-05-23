Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR, geçen sezonun ardından yeniden organizasyonda rakip olacak. Peki, Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR, geçen sezonun ardından yeniden organizasyonda rakip olacak. Peki, Fenerbahçe basketbol maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Detaylar...

FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen sezon organize edilen dörtlü finalde Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'sini 73-57 yenerek finale yükselmiş ve sonrasında da kupayı almıştı.

Panathinaikos AKTOR, geçen sezonki başarıyı Abu Dabi'de tekrarlamak Fenerbahçe Beko ise rakibinden rövanşı almak için parkeye çıkacak.

Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe ile Panathinaikos, Avrupa Ligi organizasyonunda bugüne dek 33 kez karşı karşıya geldi.

İki takımın 2007-08 sezonuna uzanan rekabetinde oynanan 33 maçın 15'ini Fenerbahçe, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.

Panathinaikos'un sarı-lacivertli rakibi karşısında son dönemde üstünlüğü dikkati çekiyor.

Yunanistan temsilcisi, sarı-lacivertlileri geçen sezonun dörtlü finali dahil son 4 maçta yendi.

Fenerbahçe Beko, normal sezondaki iki maçı da kazanan rakibini en son 17 Ekim 2023'te mağlup etti.

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