Fenerbahçe Beko Euroleague şampiyonu oldu mu 2025?

Fenerbahçe Beko Euroleague şampiyonu oldu mu 2025?
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de şampiyonluk için bu akşam Monaco ile karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe Beko Euroleague şampiyonu oldu mu?

Fenerbahçe Beko tarihinin ikinci EuroLeague şampiyonluğu için bu akşam parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyüğü olmak için bu akşam Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Monaco ile karşı karşıya geliyor Peki, Fenerbahçe Beko Euroleague şampiyonu oldu mu?

FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDU MU?

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco takımları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu taraftarı takımlarına destek verdi.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco takımları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda sonrası Monaco oyuncuları sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Beko Euroleague şampiyonu oldu mu 2025?

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco takımları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşılaştı. Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, mücadelede takımının başında yer aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco takımları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Marko Guduric (23) rakibiyle mücadele etti.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLDU!

THY EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 mağlup ederek tarihinde 2. kez EuroLeague şampiyonu oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
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