Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi

Fenerbahçe Beko'da 2 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sarı-lacivertli ekipte böylece vaka sayısı 5'e çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.