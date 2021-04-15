Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi
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Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi

Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko'da 2 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sarı-lacivertli ekipte böylece vaka sayısı 5'e çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi. Sarı-lacivertlilerde dün yapılan testlerde 2 basketbolcu daha pozitif çıktı.

FENERBAHÇE BEKO'DAN AÇIKLAMA

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin dün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişiler dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise bir kişinin daha test sonucu pozitif çıkmıştır.

Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

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