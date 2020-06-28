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Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in ayrılık kararının ardından takımın yıldız isimlerinden Luigi Datome'nin de İtalyan ekibi Olimpia Milano ile anlaştığı belirtildi.

28.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:54

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in vedasının ardından ayrılıklar gelmeye başlıyor. İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luigi Datome, Olimpia Milano ile anlaştı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Datome ile Olimpia Milan, 3 yıllık sözleşme imzaladı ve İtalyan basketbolcu, Fenerbahçe'ye veda etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Datome'nin Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. İtalyan gazetesi, resmi açıklamanın kısa bir süre içinde gelebileceğini kaydetti.

5 YILDIR FENERBAHÇE'DEYDİ

2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Datome, 2017'de Fenerbahçe ile Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
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