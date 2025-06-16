Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman? sorusu, Türkiye Basketbol Süper Ligi takipçileri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Ligin iki ezeli rakibi, sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geldi. Taraftarlar, hem maçın tarihini hem de yayın bilgisini öğrenmek istiyor.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde oynanacak müsabakalar açıklandı. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi play-off final maç takvimi!

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı belli oldu.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF FİNAL MAÇ TAKVİMİ

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

17 Haziran Salı:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

- Gerekmesi halinde oynanacak maçlar

25 Haziran Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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