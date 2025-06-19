İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe Beko Beşiktaş CANLI izleme linki var mı?

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ FİBABANKA SERİSİ KAÇ KAÇ?

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5, beIN Sports Haber kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

beIN Sports Haber, Digiturk 85, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka Maçı, 19 Haziran Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka Maçı, saat 20:30 başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı, İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak.