Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta? Oy verme saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta? Fenerbahçe Spor Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında detaylı programını duyurdu. Genel kurul, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. İlk gün olan 20 Eylül Cumartesi günü açılış ve mali raporların görüşülmesiyle başlayacak program, yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması, ibra süreçleri, bütçe onayları ve çeşitli yetki kararlarının oylanması ile devam edecek. İlk günün sonunda ayrıca sandık kurulları başkan ve üyeleri belirlenecek.

Toplantının ikinci günü olan 21 Eylül Pazar günü ise kulübün yeni başkanı ve yönetim kurulu seçimi yapılacak. Seçimler sabah saatlerinde başlayacak ve üyelerin oy kullanabilmesi için gerekli düzenlemeler açık alanda kurulacak sandıklarda gerçekleştirilecek. Böylelikle üyeler ikinci gün yapılacak oylamada yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçecek. Oy verme işlemi sabah 10.00'da başlayıp akşam 17.00'de sona erecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ HANGİ GÜN?

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ilk günü 20 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak. Bu günde raporların okunması, görüşülmesi, ibra edilmesi ve kulüp taşınmazları, yatırımları ile şirket ilişkilerine dair kararların oylanması gündemde olacak. Aynı zamanda üyelikten çıkarılan bazı kişilerin durumları da oylamaya sunulacak.

21 Eylül 2025 Pazar günü ise seçim süreci gerçekleştirilecek. Bu tarihte kulüp üyeleri, eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulacak sandıklarda oylarını kullanacak. Gün sonunda seçim sonuçları açıklanarak kulübün yeni başkanı ve yönetim kurulu belli olacak.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Seçimlere yalnızca belirli şartları taşıyan kongre üyeleri katılabilecek. Geriye dönük aidat borcu bulunmayan, 2025 yılı aidatını en geç 12 Ağustos 2025 saat 24.00'e kadar ödemiş olan ve üyelik hakları askıya alınmamış üyeler oy kullanma hakkına sahip olacak. Bu şartları taşımayan üyeler genel kurulda yer alamayacak.

Ayrıca üyelerin, kimliklerini doğrulamak ve giriş kartlarını alabilmek için kongre üyeliği kartı, TC kimlik kartı, ehliyet veya pasaport gibi belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek. Bu belgelerle giriş kartı alan üyeler hem genel kurul toplantısına katılabilecek hem de ikinci gün yapılacak seçimde oy kullanabilecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE NASIL OY KULLANILIR, GEREKLİ BELGELER NELER?

Oy verme işlemleri 21 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak ve sabah 10.00'da başlayıp akşam 17.00'de sona erecek. Oy kullanmak isteyen üyelerin en geç saat 17.00'ye kadar oy kullanacakları sandığın başında olmaları gerekiyor. Sandıklar stadın yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulacak ve üyeler burada oylarını verecek.

Oy kullanabilmek için üyelerin kongre üyeliği kartı, TC kimlik kartı, ehliyet veya pasaport gibi belgelerini yanlarında bulundurmaları şart. İlk gün alınan giriş kartları da ikinci gün yapılacak seçimlerde kullanılacak. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra giriş kartlarının oy sandıklarına atılması gerekecek.