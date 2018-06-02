Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yeni Yönetim Listesi Belli Oldu
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın yeni yönetim listesinde yer alan isimler belli oldu.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak isimler belli oldu.
İŞTE LİSTEDE YER ALAN İSİMLER
Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Ebru Özdemir, Davut Dişli, Yahya Uğur, Fatih Öztürk, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Ozan Balaban, Selim Kosif, Metin Doğan.
13. KEZ KONGRE HEYECANI
Fenerbahçe Kulübünün hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 13. kongresini geçirecek.
Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 14-15 Şubat 1998'deki genel kurulda başkan seçilen Yıldırım, 20 yılı aşkın sürede girdiği 12 kongrede de koltuğu bırakmadı.
Fenerbahçe Kulübünün yarın ve 3 Haziran'da Ülker Stadı'nda gerçekleşecek kongresinde bir kez daha aday olan Yıldırım, 13. kongresinde Ali Koç'a karşı yarışacak.
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hangi sike ekibi ??? yargitaydan onay gelince ben hem uefayi hemde tff yi bir görmek isterdim tazminatlari ödemek icin fenerbahceyle anlasmaya varacaklar yeterki mahkemeye gitmesin fenerbahce diye. . . daha durun bu fetö sike davasi bir bitsin ozaman görürüm ben sikeci demenizi . . . herkesi kendiniz gibi sanmayinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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EEEE ALİ PALABIYIK YOK OLUM BURDA HALBUKİ BEN ONU BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK BEKLİYODUMMMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne olacak bu emeklilikte yaşa takılanların haliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aziz yildirimi tekrar baskan sececekler gercekten ahmaklardir,bu kadar zamandir yasanan olumsuzluklari görmüyorlarsa vaaaah ki vaahhhhCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TÜM ŞİKE EKİBİ LİSTEDE. . :)Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır