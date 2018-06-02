Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yeni Yönetim Listesi Belli Oldu

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak isimler belli oldu.

İŞTE LİSTEDE YER ALAN İSİMLER

Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Ebru Özdemir, Davut Dişli, Yahya Uğur, Fatih Öztürk, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Ozan Balaban, Selim Kosif, Metin Doğan.

13. KEZ KONGRE HEYECANI

Fenerbahçe Kulübünün hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 13. kongresini geçirecek.

Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 14-15 Şubat 1998'deki genel kurulda başkan seçilen Yıldırım, 20 yılı aşkın sürede girdiği 12 kongrede de koltuğu bırakmadı.

Fenerbahçe Kulübünün yarın ve 3 Haziran'da Ülker Stadı'nda gerçekleşecek kongresinde bir kez daha aday olan Yıldırım, 13. kongresinde Ali Koç'a karşı yarışacak.