Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylası'na geldi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylası'na geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylası'na geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcuları Topuk Yaylası'nda ziyaret etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcuları Topuk Yaylası'nda ziyaret etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret etti.

Ali Koç'a, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç eşlik etti. - DÜZCE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylası'na geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylası'na geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylası'na geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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