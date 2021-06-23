Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: TFF'ye karşı dava açacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz sürecinden haklı olarak çıktıklarını ve dönemin TFF'sine karşı dava açacaklarını ifade etti. Koç, "Fenerbahçe aklandı, saygı aldı. Kime karşı dava açacağız? Tek bir kurum var; TFF. Fenerbahçe'nin gördüğü zararlardan dolayı helalleşilmesi lazım. Dağıtacağımız bayraklar 3 Temmuz'da balkonlara asılsın" diye konuştu.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Fox TV'de katıldığı programda başkanlık sürecinde yaşananlar, transferler ve gelecek günlerle ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Koç'un programda kullandığı çarpıcı ifadeler:

"AZİZ YILDIRIM'I CANLI YAYINLAYACAĞIZ"

"Tüm adaylarımıza Fenerbahçe TV açık. Bir aday çıksa ben de oraya çıkacaktım. Geçen sefer kendi kanalımızı kullanamadık. Bizim anlayışımız farklı. Yarın da Aziz Yıldırım'ın basın toplantısını canlı yayınlayacağız.

"AVRUPA'DA EN SIKINTILI KULÜP BİZİZ"

Biz geldiğimizde kulübümüz bizim ifadelerimizle değil UEFA'nın hesaplarında 2020 yılındaki raporunda 2018 sonu itibariyle Fenerbahçe'nin Avrupa'da en sıkıntılı olduğu bir rapor var. Bunu biz yazmadık. Hesaplamadık. Biz buna değindiğimizde 'Siz yanlış hesaplıyorsunuz, insanları yanıltıyorsunuz. Algı' deniyor ama UEFA'nın raporu. Bizim göreve geldiğimiz döneme rastlıyor. İlk önce bir nefes almamız gerekiyordu. Hiçbir ana gelir televizyon ve tribün ve kombine gelirleri bize gelmiyordu. Yeni borç almadan yönetimin de gösterdiği fedakarlıklarla gemiyi yüzdürdük.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE BANKALARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bankalar birliğiyle bir yapılanma yaptık. O da yeterli olamayacak ama bütün kulüplere büyük fayda sağlayacaktır. Onun için de Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, bankalara teşekkür ediyoruz. En sıkıntılı kulüp Fenerbahçe. Bizlerin yapılan anlaşmaya uymak için iki olay lazım. Disiplin ve gelirler. Pandemi de hep gelirlere odaklanmış maliyete odaklanmamış. Bununla birlikte ek gelire ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin faiz oranı neredeyse toplam bütçesine yakın. Yeni gelirler lazım.

"ALİ KOÇ'UN BAŞARISIZLIĞI İÇİN ÇALIŞIYORLAR"

Benim gibi saha içindeki rakipler dışında saha dışında da Ali Koç'un başarısızlığı için bir grup olduğu için her kelimemi tek tek cımbızla kullanmam lazım. Buradan 'Ali Koç Fenerbahçe'ye sahip olacak, Fenerbahçe'yi satacak' gibi bir imaja hep şaşırıyorum ama alıştık. Büyük kulüplerin bana göre sahiplik modeline geçmesi mümkün değil. Dernek modelinde de başarılı kulüpler var. Bizim o yola hedefe gitmemiz ve benzer planları var. Benfica ile Fenerbahçe'nin dernek planları neredeyse birebir. Fenerbahçe'yi tüzük gereği kimseye satamıyorsun. Yanlış anlamaya gerek yok.

"SİVAS MAÇINDA RUHSUZDUK"

Sivasspor maçında devre arasında rakibin mağlup. 45 dakika sonra sen galip gelsen belki de şampiyonluğu garantilemiş olacaksın. Ama takımda aile yapısı olmaması, sahadaki oyuncular çimleri yiyecek, formayı terletecek ruhu görmemek beni çıldırttı. Samandıra'daki disiplin ve aile ortamı artık daha fazla olacak.

"TFF'YE DAVA AÇACAĞIZ"

Kime karşı dava açacağız? Tek bir kurum var; TFF.Fenerbahçe, hem vicdanlarda hem de hukukta aklanmış oldu. Yarın başkası da olsa bunun hesabını sormamak sorumsuzluğa girer, görevi kötüye kullanmaya girer. Sonuna kadar bu işin mücadelesini vereceğiz. Fenerbahçe'nin gördüğü zararlardan dolayı helalleşilmesi lazım. Fenerbahçe, bugün gelinen noktada bu işe sadece takım renkleri gözünden bakanların dışında çok büyük saygı aldı. Fenerbahçe aklandı

"BU BAYRAKLARI HERKESE DAĞITACAĞIZ"

(Sarı lacivertli bayrak üzerindeki 'Haklıydık Kazandık' yazısını ekrana göstererek) bayrak üzerinde tarihler yer alıyor. Bu bayrağı kongreye gelen herkese dağıtacağız. 3 Temmuz günü herkes bunu balkonlarına assın. Biz herkesle 3 Temmuz'dan sonra hesaplaşmaya başlayacağız. 2010-11 kupamız olacak. Fotoğraflar çekilebilecek. Bayraklarımızı satmayacağız, sadece seçim günü dağıtacağız. Taraftarlarımız rahat olsun. Bundan sonraki süreç Ali Koç'u yıpratma süreci. Ama güzel günler yakında."