Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız

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Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile eşleşmelerini değerlendirdi. Koç, "Beşiktaş iyi kura çekti. F.Bahçe ve G.Saray'a orta şeker diyelim. Hedeflediğimiz 3-4 transferi bitirirsek çok rahat çıkarız gruptan. Şu halimizle de çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sevindirdi. Koç, takımı Fenerbahçe'nin şansını yüksek gördü.

İşte Başkan Koç'un açıklamalarından satır başları:

"RAHAT ÇIKARIZ"

"Beşiktaş iyi bir kura çekti. Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sırasıydı. Orta şeker diyelim gruplar. Hangi gruba çıkarsak çıkaralım, bu sezon biz daha farklı bir kimya yakaladık. Hedeflediğimiz 3-4 transferi bitirebilirsek, bu gruptan rahat çıkarız. Şu halimizle de gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Hocamızın istediği takviyeleri en kısa sürede bitirebilirsek, milli maç arasında takımımız hem lig için hem Avrupa için hazır olacaktır.

"HOCAMIZ SÜRECİ İYİ ATLATTI"

Kamp dönemini kazasız belasız geçtik derken Adana Demirspor maçına 3 gün kala ve devam eden 4 günde 6 tane çok ciddi sakatlıklar oldu. Buna rağmen hocamızı tebrik ediyorum, hiç şikayet etmeden ve gençleri değerlendirerek bu süreci atlattı. İlk birkaç hafta sıkıntılar yaşayabiliriz demiştim ama yaşamadık. Tam anlamda, gerçek manada milli takım arasından sonra hazır olacağız.

"DİSİPLİN ORTAMI GELDİ"

Bu sakatlıklar sebebiyle gençler daha fazla süre aldı. Daha fazla süre aldıkları için özgüvenleri arttı. Takım üzerindeki etkisi sandığımdan daha yüksek. Sahada da görüyorsunuz. Coşkuyu, azmi, savaşmayı görüyorsunuz. İstediğimiz de buydu. Fenerbahçe en iyisini versin, sonuç ne olursa olsun alkışlarız.

"İSVİÇRE SAATİ GİBİ TIKIR TIKIR"

Yeni bir sisteme alışıyoruz. Bu sisteme yeni transferler lazım. Bu sistemin İsviçre saati gibi tıkır tıkır çalışması için uygun oyuncular lazım.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız

"MUHAMMED'İ HOCAMIZ BIRAKMADI"

Muhammed'i 10'a yakın kulüp istedi. Hocamız kesinlikle bırakmam dedi. İyi demiş. Biz değerlendirebilirdik o teklifleri. Kesinlikle hayır dedi. Niye dediğini zaman içerisinde görüyoruz. İnşallah şansımız bol olur. Bizi durduracak en önemli şey sakatlıklar. Tek tük sakatlıklar olacaktır ama üst üste, bu kadar kısa sürede olmasına şaşırdık. Sonuçta 4'te 4 gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz.

"FREY VE VALBUENA'YA SEVGİLER"

Olympiakos'un çıkmasına sevindim. Valbuena'ya sevgiler saygılar. Ayrıldı ama bağını hiç koparmadı. Futbolcu ve insan olarak beğendiğim bir karakter. Frey geçen sezon çok iyi bitirdi. 3 Belçika kulübü istedi, Antwerp aldı. Eski oyuncularımızın olduğu takımlarla eşleşmek, ilgiyi ve ev sahipliğini artırır. Onlara başarılar diliyorum."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız
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Haber Yorumları (1)
UMAC : Başkan 5 senedir temkinli konuşmayı öğrenemedi. Veriyor gazı taraftara sonra işler ters gidince neden böyle yapıyorlar diyor.
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