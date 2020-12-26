Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil ile İstanbul'da görüştü
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil ile İstanbul'da görüştü

26.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:57

Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in transferinde taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İngiliz basını başkan Ali Koç'un İstanbul'da yıldız futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak adına kolları sıvadı. Sarı lacivertliler için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

İngiliz basınında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş bir iddia gündeme geldi. Uzun süredir taraftarı büyük heyecana sürükleyen bir isim olan Mesut Özil'in İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAZIR

Görüşmede tarafların ortak yakın dostları hakkında sohbet ettiği bile aktarılırken Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Başkan Koç'un Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamaların 'gündemi sakinleştirmek' için yapıldığı aktarılırken, Arsenal'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun imza parası istemeden Fenerbahçe'ye imza atabileceği kaydedildi.

İSTANBUL'DA YAŞAMAYA SICAK BAKIYOR

2019 yılında Amine Gülşe ile evlenen futbolcunun eşi ile birlikte Türkiye'de yaşamaya sıcak baktığı haberde ilerleyen günlerde kapalı kapılar arkasında bir görüşmenin daha gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

(Kaynak: Skorer)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil ile İstanbul'da görüştü
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