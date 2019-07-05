Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu buluşturan düğün!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Göktuğ'un kızı Eser Göktuğ ile Okan Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Can Özkan Okan'ın nikahını kıydı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun nikah şahidi olduğu düğüne Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.

"YUVALARINDA DA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLSUN"

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, "İBB Başkanı olarak ilk nikahımı kıydım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da nikah şahidi olduğu Eser Göktuğ ile Can Özkan Okan çiftinin nikahlarını kıydım. Kendilerine bir ömür boyu mutluluk dilerim, yuvalarında da her şey çok güzel olsun." açıklamasında bulundu.