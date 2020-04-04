Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam: "Hala faillerin bulunmasını bekliyoruz" Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli futbol takımını taşıyan otobüse Trabzon'da yapılan silahlı saldırının faillerinin ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli futbol takımını taşıyan otobüse Trabzon'da yapılan silahlı saldırının faillerinin ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

FBTV'de katıldığı programda açıklamada bulunan Karaçam, saldırının faillerinin bulunmasını inançla beklediklerini dile getirerek, "Olayın acı tarafı bir yana esas üzücü tarafı, bu kadar süre içinde faillerinin bulunamamış olması." dedi.

"Fenerbahçe, kasıtlı bir girişimin, hareketin, kampanyanın çok çirkin, çok acı ve Türk sporuna yakışmayan bir örneğiyle karşı karşıya kaldı." diyen Karaçam, "Allah'ın izniyle ufak tefek zararlarla o gece atlatıldı. Bu olayın üzerine gidilmemesi ve faillerinin bugüne kadar bulunamaması ve gizlilik içinde bu konuların gerçekleşmiş olması sadece Fenerbahçe taraftarını, Fenerbahçe'yi sevenleri değil, aynı zamanda tüm Türkiye'de bu gibi olayların karşısında olan geniş bir kitleyi de etkilemiş durumda. Biz hala büyük bir umutla, inançla faillerin bulunmasını bekliyoruz ve bir daha ne Fenerbahçe için ne de başka kulüpler için bu tür olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fener Ol" kampanyası

Burhan Karaçam, sarı-lacivertli kulübün gerçekleştirdiği "Fener Ol" kampanyasını Türkiye ve dünya açısından çok zorlu bir süreçte büyük bir gayretle başlattıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'nin mali durumu çok daha ağırlaşmış bir noktada bu kampanyayı başlattık. Çok zor bir dönemde çok riskli bir projeydi. Tüm Fenerbahçelilerin desteğini almayı hedeflediğimiz bir projeydi. Çok geniş bir organizasyonla bu konuya girdik. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu zorlu mali şartlar bugün halen artarak devam etmektedir ama Fenerbahçe taraftarının desteğine olan güven ve inançtan bu risk üstlenildi. Sonuçları itibarıyla da sadece Türkiye için değil, dünya için de çok önemli bir gelir kaynağı oluşturuldu. Elbette ki Acun Ilıcalı'nın üstlenmiş olduğu WinWin kampanyasının da çok önemli bir rolü var ama Türkiye'nin en varlıklı kesiminden en dar gelirli kesimine kadar Fenerbahçe renklerine gönül vermiş herkes bu kampanyaya bir şekilde katıldı. Bu konuda emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA