Fenerbahçe başkan adayları kimler?

Son dönemde yaşanan sportif başarısızlıkların ardından taraftarların ve kongre üyelerinin büyük bölümü "Fenerbahçe başkanlık adayları kimler?" sorusunu sormaya başladı. Özellikle Ali Koç'un geleceği ve karşısına çıkacak isimler, camiada büyük bir merak konusu oluyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık adayları kimler?

ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?

Ali Koç'un yeniden aday olabileceği konuşuluyor. Canlı yayında yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu belirten Ali Koç'un, seçim sürecine katılıp katılmayacağı netleşmedi. Ancak kulislerde Koç'un yüksek ihtimalle tekrar aday olacağı konuşuluyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uslu, başkan Ali Koç'un görevi bırakması gerektiğini belirterek, başkan adayı olduğunu açıkladı.

Şampiyonluğun dışında hiçbir şeyin Fenerbahçe taraftarını mutlu etmediğini belirten Uslu, "Sana son bir abilik yapmak istiyorum, bence artık sen kendin ayrıl ve biraz büyü. Belki insanlar anlatamıyor, iyi bir ekip kur bekle, çalış, öğren. Bu dip dalga, bizim hissettiğimiz gibiyse seni imzayla gönderirler. Onun için yapma. İyi ol, bence ayrıl. Güvenoyu iste, seni seçerlerse başüstüne ama bu imza işi iyi olmaz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe yönetiminin takımın çok kaliteli bir kadrosu olduğu yönündeki açıklamaya katılmadığını aktaran Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talisca ve Skriniar haricinde rakiplerin, senin takımından hangi futbolcuyu alırlar? Sen rakiplerden hangi oyuncuları alırsın? Rakibinden en az 4-5 oyuncu almak istersin, rakibin senden bu 2 isim haricinde bir tane oyuncu almaz. Bizim dönemimizdeki kadrolarda rakipler en az 5 oyuncumuzu almak isterdi, biz onlardan bir oyuncu almak istemezdik. Biz Haluk Ulusoy döneminde 4 kez şampiyon olduk, onlara rağmen olduk. Yapı falan diyorsunuz, tamam ama kurşunu yiyen biziz, sopayı yiyen biziz, en büyük yapı bizim dönemimizdeydi. Yapacağınız tek şey emek vermekti. Hakem seminerine kaç kez gittiniz, kaç kez adam gönderdiniz? Doğru düzgün transfer yapmadınız."

İlgili Haberler