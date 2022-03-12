Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Can Bartu Tesisleri'ndeki zeminin bozulmaması için Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.


Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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