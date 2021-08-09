Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Arsenal futbolcusu Kolasinac'ı İstanbul'a getiriyor
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Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Arsenal futbolcusu Kolasinac'ı İstanbul'a getiriyor

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Sarı-Lacivertliler, Boşnak sol bek Sead Kolasinac ile her konuda anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi Arsenal ile fesih şartları görüşülüyor. Mesut Özil transferinde iyi ilişkiler kurulan Arsenal'ın bu transferde zorluk çıkarması beklenmiyor. Kolasinac için kısa süre içinde bildirim gelebilir. Mesut'un da bu transferde payı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, transferde bastı gaza gidiyor. Stopere Güney Koreli Min-Jae Kim'i getiren Kanarya, sol beke de Sead Kolasinac'ı monte edecek. A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Boşnak futbolcu ile prensipte anlaşmaya varıldı. Oyuncunun Arsenal ile bir yıl daha mukavelesi var. İngiliz ekibiyle fesih şartları görüşülüyor.

Fenerbahçe, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşmaya vardı

JOKER SAVUNMACI

Kolasinac, stoperde, sol bekte ve sol açıkta oynayabiliyor. Mesut Özil'le de takım arkadaşlığı yaptı. Bu transferde Mesut'un da payı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Arsenal futbolcusu Kolasinac'ı İstanbul'a getiriyor
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