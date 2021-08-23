Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 90+2. dakikada Valencia'yla bulduğu golün öncesinde Antalyaspor atağında yaşanan pozisyon tartışma yarattı. Atilla Szalai'nin topa elle müdahale ettiğini düşünen Akdeniz ekibi futbolcuları hakeme tepki gösterdi. Öte yandan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da sosyal medyada Antalyaspor'un penaltısının verilmediği yönünde paylaşımlar yaptı.