Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı
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Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı

Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 90+2. dakikada Valencia'yla bulduğu golün öncesinde Antalyaspor atağında yaşanan pozisyon tartışma yarattı. Atilla Szalai'nin topa elle müdahale ettiğini düşünen Akdeniz ekibi futbolcuları hakeme tepki gösterdi. Öte yandan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da sosyal medyada Antalyaspor'un penaltısının verilmediği yönünde paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek 2'de yaptı. Saro-lacivertlilerin 90+2. dakikada attığı 2. golden önce Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon ise tartışma konusu oldu.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Antalyaspor atağında yaşanan karambolde Atilla Szalai'nin topu elle oynadığını düşünen Akdeniz temsilcisinin futbolcuları hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Yalnızca Antalyasporlular değil sosyal medyada Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da hakem Halil Umut Meler'in pozisyonda devam kararı vermesi sonrası sinirden çıldırdı. Pozisyonla ilgili maçın hakemine yönelik binlerce tepki paylaşımı yapıldı.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı
Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı
Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı
Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı
Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi
Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a attığı gol geçersiz sayılınca taraftarlar çılgına döndü! Maçın yan hakemine tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a attığı gol geçersiz sayılınca taraftarlar çılgına döndü! Maçın yan hakemine tepki yağıyor
Ali Gülhan
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Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı - Haberler Spor
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