Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Macar stoper Szalai'yi İstanbul'a getiriyor
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Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Macar stoper Szalai'yi İstanbul'a getiriyor

15.01.2021 20:16 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:26

Apollon Limassol, Attila Szalai için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sağlık kontrolleri içim İstanbul'a gelecek Macar stoper kontrolden sonra sarı lacivertli kulübe imza atacak.

Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği 1,92'lik Macar stoper Attila Szalai transferinde sona yaklaşıyor.

22 yaşındaki futbolcunun kulübü Apollon Limassol, transferle ilgili yaptığı açıklamada Attila Szalai'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda prensip anlaşması sağlandı. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gidecek" ifadelerini kullandı.

19 MAÇTA 6 GOLE KATKI YAPTI

2019'dan beri Apollon Limassol'ün formasını giyen Attila Szalai, bu sezon toplamda oynadığı 19 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Macar stoper Szalai'yi İstanbul'a getiriyor
Haber Yorumları (2)
GELSE NE OLUR?: FB bu gune kadar kimleri getirmedi ki. Ama sonuc?Galatasaray sampiyon oluyor onlar bakiyor yalan mi?Avrupa da bir basari soz konusu degil. Sadece pahali tranferler yapiyorlar.
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YORGUN: YABANCI ARTIRIMI TÜRK FUTBOLUNU KURTARMAK İÇİN Mİ, ŞİKEBAHÇEYİ KURTARMAK İÇİN Mİ? TÜM ŞİKE YOLLARI SİNSİCE TATLI''YA BAĞLANIYOR. BELÂNIZI ALLAH''TAN BULUN.
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