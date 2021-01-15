Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Macar stoper Szalai'yi İstanbul'a getiriyor

Apollon Limassol, Attila Szalai için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sağlık kontrolleri içim İstanbul'a gelecek Macar stoper kontrolden sonra sarı lacivertli kulübe imza atacak.

Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği 1,92'lik Macar stoper Attila Szalai transferinde sona yaklaşıyor.

22 yaşındaki futbolcunun kulübü Apollon Limassol, transferle ilgili yaptığı açıklamada Attila Szalai'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda prensip anlaşması sağlandı. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gidecek" ifadelerini kullandı.

19 MAÇTA 6 GOLE KATKI YAPTI

2019'dan beri Apollon Limassol'ün formasını giyen Attila Szalai, bu sezon toplamda oynadığı 19 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.