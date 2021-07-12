Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek
Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Altay Bayındır'a Ajax teklif yapmaya hazırlanıyor. Uzun süredir milli kaleciyi takip eden Hollanda ekibi, kalecisi Onana'yı satar satmaz Fenerbahçe'yle masaya oturacak. Ajax ile yapılacak görüşmelerde sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro bonservis bedeli istemesi bekleniyor. Öte yandan Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars'ın Altay için bizzat İstanbul'a gelerek görüşmeleri kendi yürüteceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'a Hollanda devi Ajax talip oldu. Sarı-lacivertliler, yetenekli kaleci Berke Özer'in takımda bulunması sebebiyle uygun bir teklif gelmesi halinde Altay'ı satmaya sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE UCUZA YOLLAMAYACAK
Fanatik'in haberine göre; Ajax'ın futbol direktörü Marc Overmars'ın genç file bekçisi için İstanbul'a bizzat gelip Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor. Sarı Lacivertliler, Berke Özer nedeniyle Altay'ın satılmasına Szalai'ya oranla daha sıcak bakıyor. Ancak yönetimin başarılı kaleciyi ucuza yollamaya hiç niyeti yok. Ajax ile yapılacak görüşmede Fenerbahçe'nin masaya 20 milyon euroluk taleple oturması bekleniyor.