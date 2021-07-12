Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek

Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Altay Bayındır'a Ajax teklif yapmaya hazırlanıyor. Uzun süredir milli kaleciyi takip eden Hollanda ekibi, kalecisi Onana'yı satar satmaz Fenerbahçe'yle masaya oturacak. Ajax ile yapılacak görüşmelerde sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro bonservis bedeli istemesi bekleniyor. Öte yandan Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars'ın Altay için bizzat İstanbul'a gelerek görüşmeleri kendi yürüteceği öğrenildi.