Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha
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Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha

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- Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha Sarı-lacivertliler Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından transfer ettiği Alman forvet Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

- Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha

Sarı-lacivertliler Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL - Fenerbahçe, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından transfer ettiği Alman forvet Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha" denildi.

Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha
Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha
Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha
Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha
Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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