Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha

- Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha Sarı-lacivertliler Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından transfer ettiği Alman forvet Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.