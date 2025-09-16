Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmaları nedeniyle ertelenen bu lig maçı, güncellenen takvime göre bu hafta içinde yapılacak. Her iki takımın taraftarları da artık maçın kesin oynanma zamanı, başlama saati ve yayınlanacağı kanalın yanı sıra açıklanması beklenen muhtemel 11'leri büyük bir heyecanla bekliyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor karşılaşmasının bilet takvimini resmen açıkladı. Buna göre:

• 15 Eylül Pazartesi saat 18.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler (kişi başı 2 bilet),

• 16 Eylül Salı saat 12.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri (kişi başı 1 bilet),

• 16 Eylül Salı saat 18.00 itibarıyla ise genel satış başlayacak.

Bilet alımları yalnızca www.passo.com.tr adresinden yapılabilecek. Ayrıca, maçtan 24 saat önce itibaren Fenerbahçe logolu Passolig kartı bulunmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'in erteleme maçları kapsamında oynanacak Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor karşılaşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe : İrfancan, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred Santos, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.