Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Erteleme kararı sonrası gözler yeni takvime çevrilmişti ve artık karşılaşmanın oynanacağı tarih netlik kazandı. Futbolseverlerin en çok sorduğu "Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtı da belli oldu.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sarı-Lacivertliler ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak erteleme karşılaşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Chobani Stadyumu'nda sahne alacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayımlanacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Kulübü, maç biletlerinin satış takvimini duyurdu. Buna göre:

• 15 Eylül Pazartesi saat 18.00'den itibaren Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler için (kişi başı 2 bilet),

• 16 Eylül Salı saat 12.00'den itibaren Fenerbahçe Kart sahipleri için (kişi başı 1 bilet),

• 16 Eylül Salı saat 18.00'den itibaren ise genel satış başlayacak.

Biletler yalnızca www.passo.com.tr adresi üzerinden alınabilecek. Ayrıca, karşılaşmadan 24 saat öncesinden itibaren Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacak.