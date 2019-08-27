Fenerbahçe, adil rami'yi açıkladı

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

27.08.2019 15:07
Fenerbahçe, adil rami'yi açıkladı

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye  'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Adil Rami'nin havalimanı görüntüleri
-Detaylar


Kaynak: DHA
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